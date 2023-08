ご覧いただきありがとうございます。

WCCF サッカーカード

こちらの商品はNBAカードのまとめ売りになります。

NBA 19-20 PANINI ONE AND ONE 八村塁 直筆サイン

商品の内容につきましては、画像をご参照ください。

MLB Ronald Acuna Jr. 25枚限定 RC BGS9.5

商品の状態についてですが、一部のカードに傷や曲りなどがみられるため傷汚れ有りにさせていただきました。

値段については、こちらの希望額になりますのでご希望の値段があればぜひコメントしてください。

おまけは最後の画像の雑誌六冊になります。

その他質問等ございましたらコメントにてご質問ください。

ご覧いただきありがとうございました。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

