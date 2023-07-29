【30％OFF】 【KANEMASA】DRESS KNIT SHIRT ネイビー シャツ

【KANEMASA】カネマサ

CULLNI ボタンシャツ



【即完売モデル】シュプリーム☆ワンポイントロゴ総柄フラワーレーヨン 長袖シャツ.

ROYAL OX DRESS KNIT SHIRT LOOSE FIT - NAVY

【特価】オールドトミー 長袖シャツ 11枚 ゆるだぼ 刺繍



入手困難 SUPREME Jacquard Denim マルチロゴ デニム



supreme 2022SS lil kim シュプリーム 2022春夏

サイズ表記3

BONCOURA BDシャツ デニム 36



vintage 50s 60s glentop レーヨンシャツ オープンカラー

46Gという、スーパーハイゲージで、タイプライターという織物の高密度平織組織を実現。

50年代 60年代 ペニーズ 総柄 シャツ アメリカ製



ワコマリア 開襟 アロハシャツ

オリジナルサスティナブル糸"SRO糸"とエコポリエステルを交編。

Salvatore Piccoloサルヴァトーレピッコロ幾何学模様総柄シャツS



RAF SIMONS 22SS COLLECTION

ストレッチ性が高く一度着ると止められない着心地、そして、着用時のしわなどの形態変化も少なく、イージーケア性も高い。

goodenough x FINESSE ネルシャツ、正規品

超高密度に編み立てることによる光沢感とハリ感が特徴です。

実物 40s US ARMY USN N-3 ポプリンコットンシャツ



6ボタン！ブルックスブラザースBrooks Brothers当時物

独自の樹脂加工を乗せることで、よりハリコシのある生地を作り上げました。

90s Ralph Lauren BLAKE 半袖 リネン ボタンダウンシャツ



バーバリー ロンドン シャツ 長袖 チェック ネイビー M ノバチェック 古着

見た目は、織物同然。

赤楚衛二着用 林遣都着用 半袖シャツ ミスタージェントルマン

ハリ感、光沢感、イージーケアを持ち併せたKANEMASAにしかできないニュースタンダードシャツ地。

80's Brooks Brothers makers 6ボタン usa製



新品未使用！stillbyhandストライプシャツジャケット48サイズ



ETS.MATERIAUX マテリオ スーピマツイルロングシャツ

■素材コットン47% / ポリエステル53%

90s Polo Ralph Lauren Shirts Purple XL

■カラーNAVY

◆Men’s✴︎Stripe open Shirts✴︎タグ付き新品未使用◆

■size 3 : 肩幅53cm / 身幅77cm / 着丈80cm / 袖丈60cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グラフペーパー 商品の状態 未使用に近い

【KANEMASA】カネマサROYAL OX DRESS KNIT SHIRT LOOSE FIT - NAVYサイズ表記346Gという、スーパーハイゲージで、タイプライターという織物の高密度平織組織を実現。オリジナルサスティナブル糸"SRO糸"とエコポリエステルを交編。ストレッチ性が高く一度着ると止められない着心地、そして、着用時のしわなどの形態変化も少なく、イージーケア性も高い。超高密度に編み立てることによる光沢感とハリ感が特徴です。独自の樹脂加工を乗せることで、よりハリコシのある生地を作り上げました。見た目は、織物同然。ハリ感、光沢感、イージーケアを持ち併せたKANEMASAにしかできないニュースタンダードシャツ地。■素材コットン47% / ポリエステル53%■カラーNAVY■size 3 : 肩幅53cm / 身幅77cm / 着丈80cm / 袖丈60cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グラフペーパー 商品の状態 未使用に近い

SIDE SLIT S/S SHIRTSLevi's リーバイス ウェスタンシャツ 長袖シャツ USA製 80s 90s【新品未使用】XL SUN SURF “CANOE RACEカヌーレース”DIESEL シャツGO BAREFOOT プリモアロハシャツAiAi様専用【入手困難】EVISU パッチワークシャツ