新素材新作 第5世代WI-FI iPad 32GB ゴールド 2017 タブレット

iPad 第5世代 Wi-Fiモデル 32G ゴールド です。

室内のWi-Fi環境のみでの使用で、使用頻度が少なかったため出品することにしました。

購入当時より、液晶フィルムと本体カバーをつけていたため、目立った傷はありません。目立たない細かな傷はご了承ください。

動作確認済みで問題なく使用でき、バッテリー交換は行っていませんが、バッテリー持ちは悪くはないです。

初期化済みです。

付属品として本体カバーをお付けします。ケーブルや充電アダプタなどは付属していません。

BLUETOOTH有

CPUナンバ_MT: A9

GPS HARDWARE: NO GPS HW

KEYBOARD TYPE: SEPARATE KEYBOARD

LED種類: エッジライトLED

OPERATING SYST_MT: APPLE

OS VERSION: IOS 10

OS種類(モバイル): iPad OS

WEB CAMERA: 2D

WIMAX: NO

color: GOLD

アスペクト比_MT: 4:3

カメラ機能有無: カメラ2台以上

ストレージ種類: SSD

ディスプレイタイプ_ST: RETINA

ディスプレイ数: 1

プロセッサタイプ5: A9

プロセッサブランド: APPLE

動画記録解像度: HD1080P

指紋認証機能有

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

生体認証機能: 指紋認証

#Apple

#APPLE

OS種類···iOS / iPad OS

ストレージ容量···32GB

画面サイズ···9 〜 9.9インチ

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

