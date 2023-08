ナイキ エア フォース 1 LOW レトロ Color of the Month

ホワイト×ガムイエロー×メタリックゴールド×ユニバーシティレッド

品番: DJ3911-102

定価16,500円

超希少な29.5cmです!

もちろん新品・未使用・黒タグ付きです。

シンプルなカラーで通学、通勤に使えます!

ホワイトなので普段の私服にも合わせやすいです!

即売価格で出品します。

他のフリマアプリでも出品しています。

売れたら即出品を取り下げます。

早い者勝ちでお願いします。

出品しているサイズは他のフリマサイトやスニーカーを売っているサイト等チェックして最安値で出していますので値下げ交渉ご遠慮下さい。

【商品説明】

初リリースを迎えてから40年目を迎えるエアフォース1。今やストリートカルチャー、スニーカーシーンにおいてこのモデルを見ないことはない。

これまでにナイキが作り出してきた数々のシューズの中でも、ブラックカルチャーの発展と濃く関わりのある物は熱狂的なファンがついていることが多いが、エアフォース1もそのうちの一つと言える。

エアフォース1が誕生した1982年、この時代ヒップホップというのは音楽のジャンルとしては確立されたばかりの話であった。この当時のヒップホップシーンに夢中になっていた者達からエアフォース1は親しまれ、汚れてしまってもすぐ磨けるよう歯ブラシを忍ばせていたという。

こういった独自の習慣が生まれたのもこのカルチャーならではの話。ヒップホップを愛する者達、今日におけるストリートシーンに生きる者達の象徴的な一足となったからこそ長く愛され続けているのかもしれない。

今回リークされた新色は、リリースより40周年を迎えるアニバーサリーモデルとして登場した一足。

ホワイトベースで構築されたアッパーに、各カラーのスウッシュが差し色としてよく映えている。

ヒール部分に「NIKE AIR」のゴシックロゴ、アウトソールのガムソール、80’sらしい雰囲気を盛り込んだ仕上がりとなっている。

また今作には「Since 1982.」と記された歯ブラシが同梱しており、ヒップホップシーンのある習慣にインスピレーションを受けているのかもしれない。

カラー...ホワイト

スニーカー型...ローカット

履き口...紐

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

