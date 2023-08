【国産】 生写真 【直筆サイン入り】乃木坂46 干支 ヨリ 賀喜遥香 寅 アイドル

ご覧いただき、ありがとうございます!

Snow Man スノマニ Mania S1 1st アルバム

コメント、商品をご購入の際にはプロフィールをお読みいただきますようお願い致します。

干支 寅 賀喜遥香の直筆サイン入り生写真になります。

自引きしたものです。

画像2枚目、3枚目は生写真裏面の直筆証明のホログラムシールです。

商品の価格は、発送の際梱包に使用する硬質ケース、クリアポケットを含むものになります。

即購入可能です。

下記のように、#salmonメンバー名 で検索していただくと、出品しているメンバー毎の一覧をご覧になれます。お役立ていただければ幸いです。

乃木坂46

生写真

Happy New Year! 2022

干支 寅

とら トラ 寅 虎

#salmon賀喜遥香

155412

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

