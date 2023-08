※ロード隼様専用商品です!

中古

特徴···折りたたみ・折り畳み、電動アシスト・電動自転車、ほぼ完成品

これまでの走行距離(km)···2003km

付属品···鍵、充電器、説明書(落書き有り)

変速段数···〜 アシスト3段

・室内保管!

・そこそこ綺麗ですが擦り傷・小さな錆あり!

・走る、止まる、アシスト等良好!

・電動アシストとしては超軽量!

・鍵をオマケで!

・リミットかかるので公道走行大丈夫です

・サドルポストが外れます

・ハンドルは折れてコンパクトになります

・ペダルは折れます

※ヤマト運輸の200サイズ梱包使い回しの

見た目悪い状態で発送します。

※泥除けサドルポストごと外し折りたたんで傷が付かないように梱包するので簡単な組立必要

※発送までにお時間頂きます。

※発送の問題でご連絡先を聞く場合があります。

※匿名配送は不可能

※返品クレーム受けません(検査してます)

※現状販売(清掃は購入者様でお願いします)

各項目ご了承下さい。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

