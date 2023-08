【まずはじめに】

NANO-UNIVERSE ナノユニバース スリーピース REDA 通年仕様

こちらもチェックしてみてください。

▪️男性

#スペシャルアイテムマン

※女性版もあるので、私の商品からチェックしてみてください

【以下、商品情報】

こちらCalvin Klein カルバンクラインのセットアップ上下セット、シングルスーツとなります。表地のカラーはブラックです。

モヘア混の素材に拘ったスーツで、生地の高品質さがすぐにわかり、かなりカッコ良く着こなせます。裏地はグレーラインの人気デザインです。

オシャレに拘ってる方にオススメしたいデザインとなっております。

▪️サイズ

サイズ感はMサイズぐらいです。詳しくは実寸ご確認ください。

・ジャケット

着丈70

肩幅42

身幅50

袖丈60

・スラックス

ウエスト幅39 ※一周約80

総丈98

股下76

股上22

ワタリ幅30

裾幅19

※ウエスト折り返し7センチとなります。

▪️素材

ウール

モヘア

キュプラ

▪️状態

良好。目立った傷や汚れはありまん。ただ、使用感はありますのでクリーニングしてから利用ください。中古品ということと、あくまでも人の手に一度渡ったということで、細かな部分はご理解ください。

Martin Margiela

COMME des GARCON コムデギャルソン

バーバリー

DANTON ダントン

ブラックレーベル

ディーゼル

アルマーニ

ジャックローズ

アバハウス

ポールスミス

コムサ

ジャーナルスタンダード

ユナイテッドアローズ

シップス

ユニクロ

グッチ

カルバンクライン

ドルチェ&ガッバーナ

ロエベ

フェンディ

ヴェルサーチ

ダンヒル

コーチ

エトロ

など好きな方へ。

発送方法・・・最安値になるように梱包します。

状態 ・・・服などは畳んでいたので、畳ジワはご了承ください。

梱包 ・・・畳んでお送りしますので、畳みジワが気になる方はクリーニングしてもらえればと思います。

発送日 ・・・基本1〜2日以内。ただ日によって少し時間かかる場合もあります。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カルバンクライン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

