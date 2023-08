NIKE DUNK LOW " JADE "

ナイキ ダンク ロー ジェイド

ほぼ新品

室内試し履きのみです。

箱タグつき

秋~春にかけて使い勝手のよいカラーです。

素材が変わっているので、被りやすいダンクでも

周りと少し違う雰囲気を演出可能です。

他出品は下記より

#Hermēsスニーカー

シューズ shoes

スニーカー sneaker

靴 kicks

NIKE ナイキ

nike acg

Jordan ジョーダン

adidas original アディダス

EQT EQUIPMENT

CONSORTIUM

YEEZY イージー

new balance ニューバランス

new balance USA

new balance UK

CONVERSE コンバース

ADDICT アディクト

VANS ヴァンズ バンズ

ASICS アシックス

オニツカタイガー

PUMA プーマ

FILA フィラ

on オン

hoka oneone ホカオネオネ

salomon サロモン

mizuno ミズノ

SKECHERS スケッチャーズ

カルフ RFW グラビス

Reebok リーボック

saucony サッカニー

DIADORA ディアドラ

le coq sportif ルコックスポルティフ

UGG アグ

Atoms アトモス

エアマックス

エア マックス

airmax 95

air max 95

90 97 plus 270 720

aj1

air jordan

エアジョーダン

af1

air force

エアフォース

スタンスミス stan Smith

キャンパス campus

タバコ tabocco

サンバ sanba

yeezy boost

350 450 700 v2 v3

puma suede

プーマ スエード

puma disk

キコ コスタディノフ

Kiko Kostadinov

キココスタディノフ

gel-lyte

gellyte

gel lyte

ゲル ライト

991

992

993

996

327

1500

1700

2002r

1906r

bb550

574

メインカラー...ブラウン, グリーン

人気モデル...NIKE ダンク

スニーカー型...ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

NIKE DUNK LOW " JADE "ナイキ ダンク ロー ジェイドほぼ新品室内試し履きのみです。箱タグつき秋~春にかけて使い勝手のよいカラーです。素材が変わっているので、被りやすいダンクでも周りと少し違う雰囲気を演出可能です。他出品は下記より#Hermēsスニーカーシューズ shoesスニーカー sneaker靴 kicksNIKE ナイキnike acg Jordan ジョーダンadidas original アディダスEQT EQUIPMENTCONSORTIUMYEEZY イージーnew balance ニューバランスnew balance USAnew balance UKCONVERSE コンバースADDICT アディクトVANS ヴァンズ バンズASICS アシックスオニツカタイガーPUMA プーマFILA フィラon オンhoka oneone ホカオネオネsalomon サロモンmizuno ミズノSKECHERS スケッチャーズカルフ RFW グラビスReebok リーボックsaucony サッカニーDIADORA ディアドラle coq sportif ルコックスポルティフUGG アグAtoms アトモスエアマックスエア マックスairmax 95air max 9590 97 plus 270 720aj1 air jordan エアジョーダンaf1air force エアフォーススタンスミス stan Smithキャンパス campusタバコ taboccoサンバ sanbayeezy boost350 450 700 v2 v3puma suedeプーマ スエードpuma diskキコ コスタディノフKiko Kostadinov キココスタディノフgel-lytegellytegel lyteゲル ライト991992993996327150017002002r1906rbb550574メインカラー...ブラウン, グリーン人気モデル...NIKE ダンクスニーカー型...ローカット(Low)

