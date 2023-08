【ギフ_包装】 VINTAGE ヴィンテージ 古着 KUFFS カフス 映画 ムービー Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

当店のページをご覧いただきありがとうございます。

○商品説明

VINTAGE 90年代 ヘインズ KUFFS カフス ドライロット CHRISTIAN SLATER クリスチャンスレーター 映画 ムービーTシャツ 半袖 Teeです。

1992年公開、Christian SlaterとMilla Jovovichによる90s カルトクラシック・ムービー「Kuffs」のヴィンテージTで、Supreme CrewやWacko Mariaとの交流、DickiesやCarhartt WIPとのコラボなど業界での信頼が厚い 野村訓市 さんも着用されていました。

90年代初期ながら裾がダブルなので、EU配給向けのプロモかと思います。ボディは80年代 USA製 Hanes ステッチは袖シングル裾は前述のようにダブル仕様です。

残念な事にドライロット品で、観賞用向けですがご理解頂ける方はこの機会に是非。

○カラー

BLACK ブラック 黒

○素材

100% COTTON

○サイズ

L

肩幅:46cm

身幅:52cm

着丈:72cm

袖丈:20cm

○状態

JUNK ジャンク ボロ ドライロット VINTAGE ヴィンテージ 古着

全体的に激しいダメージ、破れ、ステッチの解れ、リペア補修、色褪せ等のダメージが見受けられます。非常に残念なことにドライロットが発生しており、

各所が避ける状態です。ドライロットはスニーカーの加湿分解の布版と考えて頂ければ想像しやすいかと思いますが、生地から本来最低限あるべき水分が抜け、生地が避けやすくなってしまう状態で、特に生産後一度も水通しされていないデッドストックに見られる現象です。

※古着ですので上記以外にも傷や汚れなどが見受けられる可能性がございますので、神経質な方、ドライロット、ジャンク品にご理解頂けない方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 全体的に状態が悪い

