大量入荷 CYDER サイダーハウス HOUSE 帽子 キャップ キャップ

ご覧いただき有難うございます。

こちらは、サイダーハウス CYDER HOUSE のキャップ 2個セットになります。

マングースの根のグラフィックが非常に格好良いです。

10年以上前に購入したものです。状態:古いものですが、使用回数1度もない為、まだまだ長く使用していただけます。

自宅保管になりますので、ご理解くださいませ。

ご不明点やご質問などございましたら、コメントにて受け付けておりますので、宜しくお願いします。

形···ベースボール

商品の情報 ブランド サイダーハウス 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド サイダーハウス 商品の状態 未使用に近い

