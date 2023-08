【限定】直筆サイン入り 矢口高雄 画業35年記念

発 行:2005年6月

企画発行:(株)スタジオ・マイ(C)矢口プロ

限定1,000部/シリアルナンバー981

サイズ/208/285/17mm

切手シート3冊セット(すべてハードカバー)

1.「“釣りキチ三平”の世界」

2.「マンガ家・矢口高雄の世界」

3.「絵師・矢口高雄の世界」

雪深い秋田県平鹿郡増田町にに生まれて大自然の中で育った矢口高雄氏は、12年間勤めた銀行を退職し、30歳を迎えてからガロにて漫画が入選し晴れて漫画家になりました。

この写真付き切手(Pスタンプ)は、矢口高雄氏の画業35周年を記念し、3つのホルダーをオリジナルボックスにセットアップして、シリアスナンバーが入り、さらに矢口高雄氏の直筆サインが収めらています。

【限定】直筆サイン入り 矢口高雄 画業35年記念

「“釣りキチ三平”の世界」には、いつも元気イッパイ!! 釣りと自然をこよなく愛する我らが三平くんの厳選された様々なシーンから絵柄をチョイス。

「漫画家・矢口高雄の世界」には、「マタギ列伝」「オーイ!! やまびこ」「ふるさと」「野生伝説」など、命の尊さ、自然の驚異・大切さを、常に読者に語りかける代表作が並びます。

「絵師・矢口高雄の世界」には、平成の絵師とうたわれる氏の故郷を彷彿とさせる豊かな自然描写などを切手化。そこには、風景の一部となった三平くんの姿も。

サインは矢口先生直筆のようです。

金・銀箔押しなど随所にこだわりのある高級感のある作りです。

父が趣味で保管しておりましたが

釣りキチファン、矢口高雄先生ファンに

お譲りしたく出品いたします。

中身の三冊は目立つ汚れはありません。

切手シートもとても綺麗です。

外箱に関してのみ部分的にスレがありますが破れ等はありません。

あくまで素人検品の中古品です。

ご理解のある方のみのご購入とさせていただきます。

それではよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

