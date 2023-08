【★大感謝セール】 Xtraverts The – 7" Generation Blank 洋楽

Spike Records ‎– SRTS/SP 001

UK 1978年

-/EX+

B面に汚れのような傷がありますが、時々プチプチ言うだけで針飛びはしませんでした。購入後確認の為、一度聴いただけです。この汚れのようなもの以外、盤はものすごくキレイです。

U.K. Punk Classic である 7" 作 Blank Generation ('78) など Split 7" も含め 3 枚のシングルを残した事で知られる High Wycombe 拠点 U.K.

#SEXPISTOLS #セックスピストルズ #PUNK #パンク #パワーポップ #ロンドンナイト #ロンナイ #クラブヒット #クラブヒッツ #初期パンク #パンク天国

セックスピストルズ

クラッシュ

ラモーンズ

ダムド

パンク天国

セディショナリーズ

アンダートーンズ

スティッフリトルフィンガーズ

バズコックス

666

パワーポップ

KBD

