●テント泊で1回の使用です、使用に伴う汚れ使用感あります

ご理解頂ける方のみご購入ください。

●パーゴワークス スイッチ 『ショルダーストラップはありません』のセットです

MYSTERY RANCH ミステリーランチ スタイン65 メンズ STEIN 65 [TRAIL] 19761274 BLACK スタイン65は充実した機能と大荷重を受け止める安定感を、わずか2.2kgの本体重量で実現しました。軽量な生地とトリム、シンプルな構造になったエクステリアポケット、効率的なコンプレッションシステムでバックパッキングの冒険に最適です。カーボンファイバーステイと軽量ウレタンフォームが採用され軽量な本体からは想像できないほどの荷物運搬性能を発揮します。

素材:210デニールアンド330デニールロービック

<寸法>84cm×33cm×33cm

容量:65L

重量:2.2kg

特徴:YKKジッパー/サイドコンプレッションストラップ/2つのエクステリアポケット/ジッパー式リッドコンパートメント/寝袋に簡単にアクセスするためのスピードジップ/ウォーターボトルポケット/ハイドレーションリザーバー対応の蓋とメインパックバッグ/

ウレタンサイドアクセスジッパー/表面にデイジーチェーンウェイビング/道具を運ぶための2つのアイスアックスループ

カラー:BLACK

フィッティングサイズ:S(トルソーの長さ38−51c(005)M/ウエスト66−81cm)、M(トルソーの長さ38−51c(005)M/ウエスト79−92cm)、L(トルソーの長さ43−61c(005)M/ウエスト89−102cm)

商品の情報 ブランド ミステリーランチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

