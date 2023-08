ディースクエアード DSQUARED2

ディースクエアード DSQUARED2 ジャケット 46 美品

ジャケット サイズ46 (M相当)

【おすすめポイント】

あまり着用していないので美品です

薄手生地ですので、

暖かくなるこれからの時期におすすめです

丁寧に防水梱包に上、

当方送料負担(匿名配送)いたします。

【商品情報】

ブランド ディースクエアード DSQUARED2

表記サイズ 46 (M相当)

実寸サイズ素人採寸のためおよそ

肩幅:41cm 身幅:50cm 着丈:60cm 袖丈:64cm

参考に(当方着用人は180センチ 65キロ)

素材 手洗い可能

色 カーキ

仕様 ジップアップ+ホック

状態 あまり着用していないので美品

【お願い】

自宅にて大切に保管しておりましたが、

新品同様の品質をお求めの方は、

ご購入をご遠慮ください。

NC・NRでお願いいたします。

カラー···カーキ

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップしてホック有り

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

