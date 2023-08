流行に ヴィンテージ　スタジャン　レザー　オールレザー　シュプリーム　ナイキ　ジョーダン ブルゾン

80s-90s USAオールレザースタジャン

年代物なのでスレ等ございますが、レザーはかなり柔らかく、存在感抜群だと思います。

とにかくかっこいいです。

秋、冬いかがでしょうか?

tシャツの上に着てください。

サイズ:着丈約65cm 身幅約57cm 肩幅約59cm

袖丈約58cm (リブ部分含む)

ぜひこの機会に!

カラー···ブラック

♯テリーマン

♯シュプリーム

♯ジョーダン

こちらをクリックしてみて他のスウェットも観てみてくださいませ↓

#クリエイトのジャケット

値下げ不可

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

