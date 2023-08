最高の ドゥロワー2019SSのフラワーレースパンツ その他

ドゥロワー2019SSのフラワーレースパンツ。

ドゥロワー2019SSのフラワーレースパンツ。Drawerオリジナルのエンブロイダリーフラワー生地を使用した白ワイドパンツです。フロントはラップ風合わせ。ウエストベルトと側章のグログランテープがポイント。神崎恵さんが同型同色を着用されていることでも有名な一本です。素材 基布…リネン100%、刺しゅう糸…(上糸)コットン100%(下糸)ポリエステル100%、ベルト部分・側章…レーヨン100%、裏側…シルク100%カラー ホワイトサイズ 36;ウエスト69cm、股上31cm、股下59.5cm参考定価 ¥92,400-品番 6514-236-0893状態 B 数回着用程度の美品。元々素材特有の風合いのある商品です。カラー···ホワイトパンツ丈···クロップド・半端丈

