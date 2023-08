◆当店、#古着屋YHS の商品は、送料無料・即購入OKです。

◆ブランド

Supreme / シュプリーム

◆特徴

ビッグロゴ

◆サイズ表記

M

◆サイズ実寸 (単位:cm)

着丈:70

身幅:49

肩幅:45

袖丈:23

◆カラー

黒 / ブラック

◆素材

綿(コットン)

◆購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

◆状態

USED

ホームクリーニング済(タバコ臭・ペット臭無し)

◆発送

らくらくメルカリ便(匿名配送・追跡・紛失補償付き)

#YHS_0610

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

