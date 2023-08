COMME des GARCONS HOMME PLUS

2022SS 花の存在 フリルジャケット

新品で購入後、1回短時間着用しました。

表地はウールと絹の豪華な混紡です。

サイズXL

肩幅47.5

脇下身幅57

着丈 構造上計測不可

袖丈70

状態は良好です。

ただ、袖を折ってクローゼットに保管していたので、袖先に折れ跡がありますがクリーニングでとれる程度だと思います。

定価247,500円(税込)

XLは希少だと思います。

ご希望であれば、レシートをお付けします。

もう一品。

COMME des GARCONS HOMME PLUS

2022AW 有刺鉄線カットソー

新品で購入後、2回ほど着用しました。

1回洗濯しています。

サイズL

肩幅48

身幅53

着丈67

袖丈62

何年か前にジュンヤワタナベ・マンでも有刺鉄線をプリントしたTシャツが確か売られていたので、こちら1つは持っておきたいマスト商品だと思います。

検索 DEUX ドュ SHIRT シャツ

JUNYA WATANABE MAN ジュンヤワタナベ・マン

tao タオ コムコム PLAY プレイ BLACK ブラック

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 未使用に近い

COMME des GARCONS HOMME PLUS2022SS 花の存在 フリルジャケット新品で購入後、1回短時間着用しました。表地はウールと絹の豪華な混紡です。サイズXL肩幅47.5脇下身幅57着丈 構造上計測不可袖丈70状態は良好です。ただ、袖を折ってクローゼットに保管していたので、袖先に折れ跡がありますがクリーニングでとれる程度だと思います。定価247,500円(税込)XLは希少だと思います。ご希望であれば、レシートをお付けします。もう一品。COMME des GARCONS HOMME PLUS2022AW 有刺鉄線カットソー新品で購入後、2回ほど着用しました。1回洗濯しています。サイズL肩幅48身幅53着丈67袖丈62何年か前にジュンヤワタナベ・マンでも有刺鉄線をプリントしたTシャツが確か売られていたので、こちら1つは持っておきたいマスト商品だと思います。検索 DEUX ドュ SHIRT シャツJUNYA WATANABE MAN ジュンヤワタナベ・マンtao タオ コムコム PLAY プレイ BLACK ブラック

