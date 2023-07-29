www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
iPad Pro 10.5インチ
【美品】Apple iPad Pro 9.7㌅ Wi-Fi 128GB
64GB
iPad pro 11インチ 第二世代 グレー 128GB Wifiモデル
Wi-Fiモデル（SIMフリー）
iPad pro 11 WiFi 64GB
モデル番号MQEY2J/A
iPad mini 4 64GB Cellular【美品】
スペースグレイ
『定価約33,000円おまけ付』 iPad Pro 9.7 セルラー 128GB
＋
Apple iPad 無印 第7世代 32GB WiFiモデル
Apple Pencil（第一世代）
Apple iPad Air 2 WI-FI 64GB SV
モンブラン様専用
最終値下げです。
iPad Air2 16GB セルラーモデル ゴールド
箱にはへこみや傷がありますが、iPad本体には問題ありません。動作確認済みです。
iPad mini6 256GB スペースグレイ
USBアダプタをお付けして発送いたします。（USBケーブルは付きません、ご了承ください。）
iPadpro 11インチ 第三世代 256GB
ponponさん専用Surface Go 3 128GB タイプカバー・延長保証
iPad Air 第5世代 10.9インチ Wi-Fiモデル 256GB
iPad単体ですと36000円、Apple Pencil（第一世代）とセットで38000円でお譲りします。
iPad Air２ 16g シルバー バッテリー交換済み 値下げ
（Apple pencil単体ですと5000円です）
iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular 32GB ゴールド
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
美品即配送 iPad 第9世代本体 64GB Wi-Fiモデル スペースグレイ
【さとうさん専用】iPad Air（第4世代）256GB ローズゴールド
【kisanuki様専用】iPadpro＋Apple Pencil
FUJITSU ARROWS Tab QH30/W ケース付き
iPad Pro 11 第4世代 セット
iPad Pro 10.5インチ64GBWi-Fiモデル（SIMフリー）モデル番号MQEY2J/Aスペースグレイ＋Apple Pencil（第一世代）最終値下げです。箱にはへこみや傷がありますが、iPad本体には問題ありません。動作確認済みです。USBアダプタをお付けして発送いたします。（USBケーブルは付きません、ご了承ください。）iPad単体ですと36000円、Apple Pencil（第一世代）とセットで38000円でお譲りします。（Apple pencil単体ですと5000円です）
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
大人気新品 iPad 【最終値下げ】Apple Pro Pencil 10.5＋Apple タブレット
375
16分钟前
大人気新品 iPad 【最終値下げ】Apple Pro Pencil 10.5＋Apple タブレット
¥
38,000
¥
21,660
(税込) 送料込み
2
7
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
PC/タブレット
タブレット
iPad 【最終値下げ】Apple Pro Pencil 10.5＋Apple
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
8fb52bc0
1027
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (7)
大人気新品 iPad 【最終値下げ】Apple Pro Pencil 10.5＋Apple タブレット
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥27,500
¥15,400
【新品・未使用】N-one NPad Pro 8コア RAM8GB SIMフリー
¥35,000
¥19,950
InitialL様専用 iPad Pro 11インチ Wi-Fi ジャンク品
¥19,999
¥14,999
iPad 第5世代128gb with BLUETOOTH KEYBOARD
¥16,000
¥12,000
【専用】画面割れ APPLE iPad Wi-fi 32GB 2019 GR
¥14,000
¥11,900
iPad mini4 16GB SIMロック解除済
¥24,000
¥13,440
Apple iPad 第6世代 Wi-Fi + Cellularモデル 32GB
¥35,000
¥19,950
iPad 第7世代 128GB
¥15,966
¥11,975
速発送可 美品 apple iPad mini 32GB おまけ付き
¥16,000
¥12,000
新色】Kindle Paperwhite (16GB) 6.8インチディスプレイ
¥26,500
¥14,840
Echo Show 15 エコーショー15 Amazon スマートホーム
¥100,000
¥46,000
最終値下げ！iPad Pro第5世代12.9インチspace gray
¥13,000
¥11,050
◆純正◆Smart Keyboard Folio11インチ キーボード日本語
¥22,000
¥12,320
④ iPad (第6世代) 9.7インチ 32GB Wi-Fi+Cellular
¥46,000
¥25,300
Apple iPad 第9世代 WiFiモデル シルバー
¥30,000
¥17,100
iPad 10.2インチ 第8世代 32GB + Apple Pencil1
¥22,300
¥12,488
ipadpro第3世代128GBwifimodel
¥120,000
¥55,200
iPad Pro 12.9 5th Wi-Fi 第5世代 512GB
¥90,000
¥47,700
アップル iPad Pro 11インチ 第３世代 256GB スペースグレー
¥129,800
¥59,708
【iPadセット】iPad Pro 11インチ 第３世代 256GB
¥29,000
¥16,240
美品 iPad 第7世代 32GB wifiモデル
¥68,800
¥37,152
(美品) iPad Pro 11 WiFi Simフリー64GB キーボード付き
¥55,000
¥29,700
iPad air4（第4世代）グリーン 64GB WiFiモデル
¥130,000
¥59,800
iPadPro11inch ＋apple pencilセット
¥16,400
¥12,300
45.25インチ VR 6S キャロウェイスリーブ
¥28,000
¥15,680
ウエディングドレス カラードレス
¥13,900
¥11,815
ヘレンカミンスキー♪ニューポート♪ヌガー×ロータス
¥42,500
¥23,375
YAMAHA RMX120 アイアン MODUS120S 5〜P 6本セット
¥13,000
¥11,050
ヴァルケイン ゼロヴァージ 6.2GL
¥50,000
¥27,000
フラグシップゾロ 美品 atsushi様専用
ホーム
大人気新品 iPad 【最終値下げ】Apple Pro Pencil 10.5＋Apple タブレット
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.