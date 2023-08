期間限定30％OFF! SNIDEL 【新品】 スイッチングデコルテオープンワンピース スナイデル ロングスカート

定価(24970円)のためお値下げ不可

IENA フロッキーDOTプリーツスカート



THIRD MAGAZINE サードマガジン 未使用 ツイルスカート



フレイアイディー オーバーラップスカート レイヤードスカート

新品未使用未試着タグ付き

SHE Tokyo ロングスカート

スナイデル公式オンラインにて購入

【2023SS CITY SHOP】 THE MOOD LONG DRESS



2021年秋冬サルバム ボリューム変形ロングスカート sulvam



タグ有【miumiu】ミュウミュウビーズホワイトデニムスカート38

CanCam 2023年5月号 P73 P105 掲載

未使用 2019春夏 ヨーガンレール コットンリネンワッシャー加工のスカート

CanCam 2023年4月号 P63 掲載

アメリヴィンテージ MEDI LAMP EMBROIDERY SKIRT

sweet 2023年3月号 P26 掲載

コムデギャルソン レディース ハイウエスト スカート ブラック M



TODAYFUL フラワー スリットスカート ジャガード 花柄 トゥデイフル

【トレンド感のある肌見せが女性らしさを引き立てるワンピース】

アトリエドゥサボン★ ストライプチェックパッチワークスカート



春夏♡ マイストラーダ サスペフレアジャンスカ (ブラック)

【Design/Styling】

MAX&CO【海外店購入 ターコイズブルーのタフタ ロングスカート タグ有り】

ウエストとデコルテのカッティングにこだわった、今年らしい肌見せが叶うワンピース。構築的なフォルムの袖やベルト使いなど、どこから見ても抜かりのないデザインが魅力。華やかなボリュームを演出しながらも、スタイル良く見えるよう切り替えでフラットな部分も作りメリハリを付けることでスタイルアップを叶えました。存在感のあるデザインなので1枚でさらっと着てもサマになる万能なアイテムです。

HARDY NOIR トワルドジュイフレアスカート 36 イエナ



美品ebure エブール ツイード タック フレア スカート ロング マキシ

【Fabric】

♠♥♣♦新品未使用!オーガンジー刺繍レーススカート(サックスブルー)

カラーごとに異なる素材を使用しバリエーションでご用意。フラワーレースが愛らしいホワイト、大人っぽい雰囲気のブラック、程よいカジュアル感のあるデニム素材のインディゴ、愛らしく華やかなドットの4色展開でお届けします。

ALTUZARRA ロングスカート



ツハル tsuharu レース スカート ブラック



新品 センソユニコ シルク素材 フローラル パッチワーク風花柄スカート 慈雨

color:ホワイト レース フラワー

カネコイサオ ピンクハウス ティーアードスカート パッチワーク 美品 シック

size:0(S)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スナイデル 商品の状態 新品、未使用

定価(24970円)のためお値下げ不可新品未使用未試着タグ付きスナイデル公式オンラインにて購入CanCam 2023年5月号 P73 P105 掲載CanCam 2023年4月号 P63 掲載sweet 2023年3月号 P26 掲載【トレンド感のある肌見せが女性らしさを引き立てるワンピース】【Design/Styling】ウエストとデコルテのカッティングにこだわった、今年らしい肌見せが叶うワンピース。構築的なフォルムの袖やベルト使いなど、どこから見ても抜かりのないデザインが魅力。華やかなボリュームを演出しながらも、スタイル良く見えるよう切り替えでフラットな部分も作りメリハリを付けることでスタイルアップを叶えました。存在感のあるデザインなので1枚でさらっと着てもサマになる万能なアイテムです。【Fabric】カラーごとに異なる素材を使用しバリエーションでご用意。フラワーレースが愛らしいホワイト、大人っぽい雰囲気のブラック、程よいカジュアル感のあるデニム素材のインディゴ、愛らしく華やかなドットの4色展開でお届けします。color:ホワイト レース フラワーsize:0(S)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スナイデル 商品の状態 新品、未使用

定価以下、新品、タグ付きクリスピータフタ ギャザーロングスカート ピンク専用出品 3000