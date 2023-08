輝い FCS2 FCS 2 MICK FANNING TWIN ミックファニング サーフィン

FCS2 FCS 2 MICK FANNING TWIN ツゥィンスタビライザー

FCS2 FCS 2 MICK FANNING TWIN ミックファニング ツゥィンスタビ

◆商品情報

●ミック・ファニングのスペシャリティツインは、革新的なH4とミックの非常に人気のあるシグネチャースラスターの側面を取り入れて、スピードとコントロールのために構築された高度に調整されたツインフォームにコネクトします。

●ミック・ファニングと共同で開発されたこのツインプラス1は、スピード、パワー、コントロールに重点を置いています。

●H4テンプレートから生まれたハチェットのようなチップは、離陸からボトムターンまで瞬時に加速し、ターンを押すときに安定感を生み出します

●幅広で厚みのあるベースは、剛性と最大の駆動力を実現するように調整されており、サイドフィンテンプレートを模倣してセットを制御するのに役立つ小さなスタビライザーフィンと組み合わされています

●フォイル:スピードに重点を置いた、サイドフィンの現代的なフォイルは、抗力を大幅に低減し、フィンの上半分に必要な場所に正確に屈曲をもたらします。

●この新しい2+ 1セットアップで、速くサーフィンし、強くプッシュし、ワイルドになりましょう。

◆素材説明

《PERFORMANCE GLASS/パフォーマンス・グラス》

パフォーマンスグラスはファイバーグラス層により構成されています。

最も固くオンフィンに近いフィーリングを味わえます。

正確で高いレスポンス性がありクリティカルな動きが可能。

ストリームコンディションにおいて最大の能力を発揮します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

