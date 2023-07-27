新製品情報も満載 AMBUSH(アンブッシュ) Tシャツ ピンク Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

AMBUSH(アンブッシュ) Tシャツ ピンク

Paul Smith TシャツXLコットン マルチカラーレオパード ヒョウ柄

AMBUSH公式オンラインストアで購入しました。

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表記サイズは3でLサイズ相当です。

BIG LOVE RECORDS × JOY DIVISION Tシャツ

身長175細身でちょうどいいサイズ感でした。

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着丈71 身幅62

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※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。

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オフホワイトやVETEMENTSなどのラグジュアリーストリートやsupremeやSTUSSYなどのストリートファッションが好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンブッシュ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

AMBUSH(アンブッシュ) Tシャツ ピンクAMBUSH公式オンラインストアで購入しました。表記サイズは3でLサイズ相当です。身長175細身でちょうどいいサイズ感でした。着丈71 身幅62※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。オフホワイトやVETEMENTSなどのラグジュアリーストリートやsupremeやSTUSSYなどのストリートファッションが好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンブッシュ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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