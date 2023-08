✽他にもレディースアパレル多数出品中♪

マックスマーラのワンピースセットアップ、最高級白タグのお品です。

上質なツイード生地で仕立てられた高級感のあるスーツで、上品な雰囲気に魅せてくれます✨

セレモニーや学校行事など様々なフォーマルシーンで活躍します。

目立つダメージや汚れは見受けられず、全体的に綺麗な状態だと思います。素材の特性上、着用とクリーニングに伴う微かな毛羽立ちはございますが目立つものではなく、まだまだ着て頂けるお品です。

○ ブランド MaxMara

ジャケット2点、スカート1点の3点セット



○カラー グレー オフホワイト

○素材

表地…コットン、ナイロン 他

裏地…キュプラ

○サイズ 表記IJ38(M相当)

ジャケット

・肩幅 約37

・身幅 約42

・袖丈 約44

・着丈 約53

ワンピース

・肩幅 約38

・ウエスト幅 約36

・ヒップ幅 約46

・総丈 約97

*バックファスナー

*ベルトループあり(ベルト付属なし)

*ストレッチ性…あり

*ポケット…なし

平置き実寸。(単位:cm)

着画はお断り致します。

素人計測のため多少の誤差はご了承下さい。

○付属品 なし

*説明にない撮影用小物は付きません。

○検品について

自宅保管・素人検品の中古品のため、細かな見落としの可能性は予めご了承ください。新品同様をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さい。

○画像について

素人撮影のため実際の色味と若干の差が出る場合がございます。

○通常1〜2日程度で発送しておりますが、仕事の都合で遅れる場合がございます。

○梱包について

商品は小さく畳み簡易包装で発送します。折りジワはご了承下さい。

管理no.04-070-009

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マックスマーラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

