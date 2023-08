ポロラルフローレン

POLO JEANS by Polo Ralph Lauren

とても良い綺麗な状態です。

ラルフらしいヴィンテージ加工施された1着。

傷や汚れでは無く元々の加工です。

ポリエステルムートンでは無く

羊毛のリアルムートンです。

殆ど着てないのでムートン寝てません。

袖には防風性が高いリブ付き。

保温性が高いポリエステルの中綿入り。

非常に手の込んだ高品質なジャケットです。

定価を考えても、非常にお買い得だと思います。

よろしくお願いします。

#1ldk

#エイチビューティアンドユース

#ビューティアンドユース

#トゥモローランド

#エストネーション

#アーバンリサーチ

#フリークスストア

#エヌハリウッド

#シオタ

#アプレッセ

#スティーブンアラン

#マーガレットハウエル

#オーラリー

#キャプテンサンシャイン

#アンユーズド

#グラフペーパー

#ビームス

#ビームスプラス

#シップス

#コモリ

#ビームスエフ

#ロンハーマン

#リーバイスヴィンテージクロージング

#ポロラルフローレン

#ラルフローレン

#ブルックスブラザーズ

#バーバリー

#rrl

#ジャーナルスタンダード

#スタンダードジャーナル

#エディフィス

#レショップ

#ナノユニバース

#ユナイテッドアローズ

#ヤエカ

#エンジニアードガーメンツ

#オアスロウ

#レミレリーフ

#リーバイス

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ポロラルフローレン POLO JEANS by Polo Ralph Lauren リアルムートン コーデュロイ カーコートブラックMサイズ(日本M〜Lサイズ)肩幅約46cm身幅約54cm着丈約74cm袖丈約67cm定価12万円程とても良い綺麗な状態です。ラルフらしいヴィンテージ加工施された1着。傷や汚れでは無く元々の加工です。ポリエステルムートンでは無く羊毛のリアルムートンです。殆ど着てないのでムートン寝てません。袖には防風性が高いリブ付き。保温性が高いポリエステルの中綿入り。非常に手の込んだ高品質なジャケットです。定価を考えても、非常にお買い得だと思います。よろしくお願いします。#1ldk#エイチビューティアンドユース#ビューティアンドユース#トゥモローランド #エストネーション#アーバンリサーチ#フリークスストア#エヌハリウッド #シオタ#アプレッセ#スティーブンアラン#マーガレットハウエル#オーラリー#キャプテンサンシャイン#アンユーズド#グラフペーパー#ビームス #ビームスプラス#シップス#コモリ#ビームスエフ#ロンハーマン#リーバイスヴィンテージクロージング#ポロラルフローレン #ラルフローレン#ブルックスブラザーズ#バーバリー#rrl#ジャーナルスタンダード#スタンダードジャーナル#エディフィス#レショップ#ナノユニバース#ユナイテッドアローズ#ヤエカ#エンジニアードガーメンツ#オアスロウ#レミレリーフ#リーバイス

