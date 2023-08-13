【激安アウトレット!】 straykids キングダム　フォトブック　新品未開封 K-POP/アジア

2021年に放送されたkingdom(キングダム)の優勝を記念してMnetより予約販売されたStray Kidsのフォトブックです。
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KINGDOM : LEGENDARY WAR PHOTOBOOKは既に出回りが少なく貴重なものだと思います。
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発送は梱包材と防水にてご用意させて頂きます。
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