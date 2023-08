【激安アウトレット!】 straykids キングダム　フォトブック　新品未開封 K-POP/アジア

2021年に放送されたkingdom(キングダム)の優勝を記念してMnetより予約販売されたStray Kidsのフォトブックです。

Kingdomを振り返りとても楽しめます

KINGDOM : LEGENDARY WAR PHOTOBOOKは既に出回りが少なく貴重なものだと思います。

発送は梱包材と防水にてご用意させて頂きます。

新品未開封ですがビニールが一部破けてるとこらがありますご了承ください

即購入○

値下げ不可です。

stray kids Stray Kids straykids SKZ スキズ

Bang Chan Lee Know Changbin Hyunjin

HAN Felix Seungmin I.N

バンチャン リノ チャンビン ヒョンジン

ハン フィリックス スンミン アイエン

