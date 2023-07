訳あり Supreme Blimp 5 Panel Hat ORG デッドストック キャップ

#Aprilroofs ← 全出品物

★★ シュプリームを中心に多数出品中です ★★

※値下げ不可・即購入可※

Supreme Blimp 5 Panel Hat

シュプリーム ブリンプ 5パネル ハット

グッドイヤーの宣伝用飛行船をサンプリングしたトラッカーキャップ。

20fwでもリバイバルされたのは記憶に新しいかと思います。

後ろのアジャスターでサイズ調整可能です。

カラー:Orange / オレンジ

シーズン:2012ss

生産国:アメリカ

デッドストックですが、生産から年月が経過していますので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。

付属品はタグのみです。

喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。

丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。

発送は宅急便60サイズを予定しております。

0130

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

