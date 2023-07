*WHITE by VERA WANG* ヴェラウォン ウェディングドレス

ホワイトバイヴェラウォン ballerina バレリーナ ウエディングドレス WD ブライダル ファーストオーナー

☆ご購入・コメント前には必ずプロフィールをお読みください。

また、ご質問についてもできる限り一度にまとめてコメントいただきますようご協力お願いします☆

ビスチェのウエスト切り替え部分の位置が深めのV字になっているため、

ウエストラインが綺麗に見えます。

胸の開きは本家のバレリーナよりは少ない作りとなっております。

バックレースがふわりと美しいデザインで、

通常のバレリーナにない特徴です。

〇商品状態

綺麗な状態です。

〇サイズ

2

着丈 約145cm

ウエスト平置き 約35cm

〇ライン

プリンセスライン

〇カラー

ホワイト

〇付属品

グローブ

〇購入先

ヴェラウォン

FURNA



#mioBR_ウェディング

↑同じカテゴリーの商品を見る

#verawang #28279 CO

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

