MIUMIUのDisneyコラボの白雪姫のTシャツです。

ダメージ加工をしたヴィンテージの風合いのある商品です。

サイズ S

原産国:イタリア

メイン素材:綿100%

実寸(cm)身幅:47.5cm,肩幅:41.5cm,袖丈:17cm,着丈:63.5cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミュウミュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MIUMIUのDisneyコラボの白雪姫のTシャツです。ダメージ加工をしたヴィンテージの風合いのある商品です。サイズ S原産国:イタリアメイン素材:綿100%実寸(cm)身幅:47.5cm,肩幅:41.5cm,袖丈:17cm,着丈:63.5cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミュウミュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

