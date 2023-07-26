【在庫限り】 初動確認済 美品 NEC 9801 システムBasic,取説付 PC-98DO+ デスクトップ型PC

★美品 初動確認済 NEC PC-98DO+ システムDisk,日本語Basic,取説付 PC-8801MA2相当/9801/ドゥ FM音源 PC-9801-26K PC-8801MA2相当/プラス/9801/386SX/E907-01A

デルXPS8500/i7 3770/メモリ16G/SSD256G+HDD2TB



iMac 21.5-inch Late 2012 Windows 10



MAC STUDIO M1 Max / 32GB / 1TB

■メーカー：NEC 日本電気

ゲーミングPC 12700f 3070ti

■型番： PC-98DO＋

デスクトップ PC HP Core i7 4790

※PC-8801MA2相当

ACEPC GK3V (ミニPC) 8Gメモリ＋256G SSD搭載



iMac MacBook パソコン 27インチ



5日まで ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R37 RTX3070

【商品概要】

自作ライトスペックゲーミングPC xeon1270 ssd無し

レトロが好きでかなり前に入手した物です。

ミニPC MINISFORUM TH50 11th i5-11320H

先日、2台setで出品した後に状態の良い付属品付きの動作品が押入から出てきました。終活につきお譲り致します。出品に際し、簡易メンテ/動作確認しました。

ゲーミングPC Core i5 12400F RTX4070 メモリ16GB



DELL Optiplex 7070 Micro 第9世代 Windows11



極美 爆速ゲーミングPC Core-i5 RTX3070 メモリ32 SSD1T

【メンテ内容/状態】

パソコン デスクトップ PC モニター

・ 外装清掃、本体内部清掃(エアコンプレッサーによる埃除去)

Mac mini M1 (8GB SSD256GB) Apple Careあり

・ クリーニングディスクでのFDDヘッドクリーニング

Mac Pro 2013

・ キーボードkeytop外し、特殊洗浄剤(漂白系不使用)で洗浄済み

HP Prodesk 600 G4 Windows11 PRO



GALLERIA XA7C-R37T 13世代 i7 RTX 3070 Ti



動作良好 iMac ブルー 美品 vintage

【動作確認】

【出雲 様 専用】オーダーメイドPC 完成報告 （NZXT H510Elite）

・ 通電：OK

初心者向け 格安ゲーミングPC Core-i5 GTX1660SP メモリ16G

・ RGB端子からモニター出力：OK

DELL Optiplex 3060 i5-8500 8G SSD128G+1T

・ 98モード：システム画面表示OK

MINISFORUM HX90 ミニPC

・ 88モード：OK

美品Apple Mac mini M1 2020 16GB マジックキーボード付

・ FDD 1,2：読込OK (88のXanaduにて動作確認)

HHKB Professional HYBRID Type-S日本語 新品同様

・ 本体音声出力/ボリューム操作：OK

たか様専用 自作PC Ryzen9 5900X RTX3080 X570S

・ キーボード端子：OK

【♪ネオンブルー♪高FPS メモリー増設中】ヴァロラント/Apex◎

・ リセットボタン：OK

ゲーミングデスクトップパソコン Intel Core i5 GeForce

・ キーボード入力：メインキーOK

デスクトップPC Core i7 メモリ12GB SSD 500GB エプソン



DeskMini Core i3 7th gen

その他,未確認

【。様 専用】オーダーメイドPC 完成報告（NZXT H9／RTX4070Ti）

98モードは動くソフトを所有してないため未確認。

送料無料 core i7搭載 steamお勧め 美品level∞ ゲーミングPC



2022年製 最新 ゲーミングPC GALLERIA ガレリア RTX 3090

※天板、凄い綺麗です。取説も綺麗です。ユーザーマニュアル以外、殆ど使ってない感じです。

iMac 21.5inch i7 8GB 1.12TB fusion 2013

※システムディスク一式、目視で見えるカビや傷ありません(状態良いのでFDDに入れてませんが要望あれば読込せます)

【ゲーミングフルセット販売】Core i7 GTX1060 16GB SSD搭載



アップル Apple iMac

※Note用2MB RAM、HDDインターフェイスボードは、購入時からついてましたので、DO+で動作する品だと思います(MS-DOSでの設定やら必要だったりするので未確認ですが問題ないと思います)

とあ様 専用



pc

※キーボードkeytopは取り外して特殊洗浄剤で清掃しました。若干、焼けあります。

Aspire AX1930/i7 2600/メ16/SSD256/K620 2G



Apple iMac 21.5 inch Late 2013 Catalina

【付属品】

Apple iMac(Retina 5K,27インチ,2019) メモリ48GB

写真の通り

ゲーミングPC Core i7 4770 GTX770 SSD

キーボード,電源ケーブル,システムディスク,取説,その他

SALE!! デスクトップPC Windows 11

※動作確認 に使用したゲーム/モニター/モニターケーブルは付きません

Lenovo i5/16GB/SSD632GB/GT1030スリムゲーミングPC



ゲーミングPC（Ryzen 5 7600X/RTX4070/メモリ16GB）

【発送方法】

自作ゲーミングPC Ryzen 7 7800X3D RTX4070Ti

クロネコ

デスクトップ i5-9400 Windows11 office SSD 16G

※梱包はプチプチor適当な段ボールを使用

【キリト 様 専用】



ゲーミングPC RTX3080 12400f m2ssd

【注意事項】

【期間限定お値引き中！】すぐに使えるゲーミングデスクトップパソコン

質問などあれば事前にお願いします.他サイトでも出品しています.古い物です.すり替え防止も含め、3Nでお願いします

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★美品 初動確認済 NEC PC-98DO+ システムDisk,日本語Basic,取説付 PC-8801MA2相当/9801/ドゥ FM音源 PC-9801-26K PC-8801MA2相当/プラス/9801/386SX/E907-01A■メーカー：NEC 日本電気■型番： PC-98DO＋※PC-8801MA2相当【商品概要】レトロが好きでかなり前に入手した物です。先日、2台setで出品した後に状態の良い付属品付きの動作品が押入から出てきました。終活につきお譲り致します。出品に際し、簡易メンテ/動作確認しました。【メンテ内容/状態】・ 外装清掃、本体内部清掃(エアコンプレッサーによる埃除去)・ クリーニングディスクでのFDDヘッドクリーニング・ キーボードkeytop外し、特殊洗浄剤(漂白系不使用)で洗浄済み【動作確認】・ 通電：OK・ RGB端子からモニター出力：OK・ 98モード：システム画面表示OK・ 88モード：OK・ FDD 1,2：読込OK (88のXanaduにて動作確認)・ 本体音声出力/ボリューム操作：OK・ キーボード端子：OK・ リセットボタン：OK・ キーボード入力：メインキーOKその他,未確認98モードは動くソフトを所有してないため未確認。※天板、凄い綺麗です。取説も綺麗です。ユーザーマニュアル以外、殆ど使ってない感じです。※システムディスク一式、目視で見えるカビや傷ありません(状態良いのでFDDに入れてませんが要望あれば読込せます)※Note用2MB RAM、HDDインターフェイスボードは、購入時からついてましたので、DO+で動作する品だと思います(MS-DOSでの設定やら必要だったりするので未確認ですが問題ないと思います)※キーボードkeytopは取り外して特殊洗浄剤で清掃しました。若干、焼けあります。【付属品】写真の通りキーボード,電源ケーブル,システムディスク,取説,その他※動作確認 に使用したゲーム/モニター/モニターケーブルは付きません【発送方法】クロネコ※梱包はプチプチor適当な段ボールを使用【注意事項】質問などあれば事前にお願いします.他サイトでも出品しています.古い物です.すり替え防止も含め、3Nでお願いします

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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