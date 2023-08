最高の品質の 東京国立近代美術館 ゲルハルトリヒター展 ポスター エラ 新品未開封 おまけ その他

ご覧頂き誠にありがとうございます。

ご覧頂き誠にありがとうございます。東京国立近代美術館「ゲルハルト・リヒター展」で購入したポスターです。ポスター エラ Ella 420 × 594mmおまけでエラのポストカード1枚と展覧会の出品目録を1部お付け致します。額は付属しません。エラのポスターの出品はこれがラストです。新品未開封です。暗所にて保管していましたが、完全な状態を求められる方はご遠慮願います。水濡れ防止のビニールで梱包し、らくらくメルカリ便でご発送致します。輸送中のトラブルは一切の責任を負いかねます。即購入歓迎です。出来る限り迅速に発送致します。#東京国立近代美術館#ゲルハルト・リヒター展#ポスター#エラ#ella

