サカイの今年の春夏のリブバックオープンニットです。

タンクトップやブラトップとレイヤードしていただくと可愛いです。

試着程度なので未使用品に近いに設定しております。

サイズ 1

肩幅 35cm

身幅 36cm

着丈 81cm

袖丈 62cm

素材

本体部分

コットン70%

シルク30%

別布部分

ナイロン

【sacai(サカイ)】

阿部千登勢が 1999 年に立ち上げたファッションブランド、sacai(サカイ)。

コントラストの効いた素材使いが目を引く上質なニットウェアで知られ、ファッション好きのワードローブには欠かせない世界的なブランドとして国内外から高い評価を獲得しています。

ハイブリッドなデザインのジャケットやドレープが美しいドレスにご注目ください。

カラー···グリーン

サカイの今年の春夏のリブバックオープンニットです。タンクトップやブラトップとレイヤードしていただくと可愛いです。試着程度なので未使用品に近いに設定しております。サイズ 1肩幅 35cm身幅 36cm着丈 81cm袖丈 62cm素材本体部分コットン70%シルク30%別布部分ナイロン【sacai(サカイ)】阿部千登勢が 1999 年に立ち上げたファッションブランド、sacai(サカイ)。コントラストの効いた素材使いが目を引く上質なニットウェアで知られ、ファッション好きのワードローブには欠かせない世界的なブランドとして国内外から高い評価を獲得しています。ハイブリッドなデザインのジャケットやドレープが美しいドレスにご注目ください。 カラー···グリーン

