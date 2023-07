最新人気 ashu様専用‼️サンドセレモニー ウェディング

少人数様向けの

プロテアとバンクシア ブーケ

2Lサイズのサンドセレモニーセットです( ¨̮ )

⚠︎現在ダークブラウンは品切れです

【セット内容】

●蓋付きフレーム2Lサイズ

ホワイト(画像1枚目)

●砂投入時の補助紙(厚紙)

●砂3色1kg(約20人から45人分)

※実際の使用量は約850gですが予備含め1kgとしてます。

例)画像の見本は800gで16回投入してます。

3枚目画像を元に①〜⑩から3色をお選び下さい

※写真は瓶ですが郵送させていただく際は袋です。

●表面文字

画像4枚目

●説明文

サンドアートの説明文(B5)写真の①

文章の変更はでき兼ねますのでご了承ください。

【オプション】

●砂追加1色+800円

●表面文章下に名前や日付追加 +300円

●表面文章変更+500円

Best Happily

Day → Ever や 大きく名前のみ

Ever After

●裏面文章追加(名前など)+500円

書体は表面と同じになります。

●土台+1,500円(ブラウンorスルーホワイト)

●色項目指定説明文(B5)写真の② +300円

●お急ぎ1,000円~2,000円

製作期間が3週間をきる場合1,000円

2週間をきる場合1,500円

1週間程での発送を希望の場合2,000円

その他なにかご不明点やご希望がございましたら

何なりとご相談ください( ¨̮ )

ご購入希望をいただきましたら

専用をお作り致します!

【納期】ご注文(ご購入)頂いてからの製作になります。

到着希望日から約1ヶ月前にご注文いただければ幸いです。

お急ぎの対応も致しますので、一度連絡お待ちしております。なお、発送欄の4〜7日とは異なりますので、ご注意下さい。(製作に約3週間お時間を頂いております。その後発送となります。)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

少人数様向けの2Lサイズのサンドセレモニーセットです( ¨̮ )⚠︎現在ダークブラウンは品切れです【セット内容】●蓋付きフレーム2Lサイズ ホワイト(画像1枚目)●砂投入時の補助紙(厚紙)●砂3色1kg(約20人から45人分)※実際の使用量は約850gですが予備含め1kgとしてます。例)画像の見本は800gで16回投入してます。 3枚目画像を元に①〜⑩から3色をお選び下さい※写真は瓶ですが郵送させていただく際は袋です。●表面文字画像4枚目●説明文 サンドアートの説明文(B5)写真の①文章の変更はでき兼ねますのでご了承ください。【オプション】●砂追加1色+800円●表面文章下に名前や日付追加 +300円●表面文章変更+500円Best Happily Day → Ever や 大きく名前のみ Ever After ●裏面文章追加(名前など)+500円 書体は表面と同じになります。●土台+1,500円(ブラウンorスルーホワイト)●色項目指定説明文(B5)写真の② +300円●お急ぎ1,000円~2,000円製作期間が3週間をきる場合1,000円 2週間をきる場合1,500円1週間程での発送を希望の場合2,000円その他なにかご不明点やご希望がございましたら何なりとご相談ください( ¨̮ )ご購入希望をいただきましたら専用をお作り致します!【納期】ご注文(ご購入)頂いてからの製作になります。到着希望日から約1ヶ月前にご注文いただければ幸いです。お急ぎの対応も致しますので、一度連絡お待ちしております。なお、発送欄の4〜7日とは異なりますので、ご注意下さい。(製作に約3週間お時間を頂いております。その後発送となります。)

