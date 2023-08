2022セール NORTH THE FACE エーキャドジャケット FL ウエア/装備(女性用)

ザ・ノース・フェイス THE NORTH FACE FL エーキャドジャケット FL A-CAD Jacket NSW51916 (RC)ブリティッシュカーキリッジラインカモプリント×ウェザードブラック Sサイズ [スキーウェア ジャケット レディース]

数年前購入し、二度使用し保管していたもので、美品です!!!

当時8万ほどで購入したと思います。

今はおそらく売っていないものです。

すごくかわいくておしゃれで気に入ってますが、子供ができた為、スノボに行く機会がなくなったので出品しました!

普段使いもできます!

値段交渉可能です(p^ェ^q)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

