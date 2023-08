th.productsのsoft drop jacketとjog pantsの同生地のセットアップです。本来別商品ですが、これはぜひセットアップがオススメです。

◉上はドロップショルダーのオーバーサイズで、下がジョグパンツというメリハリ効いた、thならではの

知的なシルエットがかなり良いかと思います。

まさに1枚目の着画ようなシルエットになります。

◉生地はナイロン95% ポリウレタン5%の非常に軽い素材で、夏を含めたオールシーズンでリラックスして着られます。撥水加工付きで雨も遮断します。

またナイロン素材の為、セットアップにありがちな、印象が重たくなりすぎることがなく、様々なシーンで非常に使い勝手が良いです。

《サイズ》

•jacket

着丈:81.5 バスト:121.2 肩幅:54 袖丈:64 裄丈:91 袖巾:44.5 袖口:32

•pants

ウエスト:79(アジャスターで調整可) ヒップ:115.6 ワタリ幅:37.7 股上:24.3 股下:75 脇丈:97.4 裾巾:19

《状態》

8/10

新品で購入から数回着用で、美品の部類に入ると思います。まだまだご着用できます。

定価だと10万超えるので、ぜひ

購入したが着ないままクローゼットにしまってました。



prada pradasports プラダ kiko kostadinov raf simons ラフシモンズ comme des garcons toga auralee uru kolor sacai sunsea unused ethosens my beautiful landlet martin margiela mm6 jw Anderson little big namacheko perverze yoke jieda allege dairiku kudos soduk elephant tribal fabrics sulvam dries van notten anatomica sacai acne studios loewe jil sander yoke sunsea unused uru comoli unused sunsea neonsign kaptainsunshine JIL SANDER VETEMENTS BALENCIAGA Celine

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タロウホリウチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タロウホリウチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

