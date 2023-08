FURLA 新品・未使用

マキシアルコプリント柄ナイロン製フルラ テクニカル バックパックです。軽量かつシンプルで飽きの来ないデザインで、ノートPC用ポケットもあり、デイリーユースから旅行やビジネスシーンまで幅広く活躍します。

フルラ ブティック FURLA ショルダーバッグ メンズ U659MRO AX0752 O6000 ナイロン マキシアルコ プリント テクニカル M バッグパック リュック A4ファイル収納可 レディース 男女兼用 ユニセックス MAN TECHNICAL M BACKPACK TESSUTO NYLON ST MAXI ARCO NERO

(カラー)

NERO

外側:ブラック 内側:ブラック

金具:シルバー系

(サイズ)

縦:40cm(背面/中央部)

横:30cm(底部) 幅:14cm(底部)

持ち手:27cm

ショルダー:49~79cm(調節可/取外不可)

(素材)

外側:ナイロン

内側:ナイロン

(仕様)

開閉方法:ファスナー式開閉

内側:フリーポケット×1

ファスナーポケット×1

外側:ファスナーポケット×1

キャリーホルダー×1

○状態:【状態N】

購入後に一度も使用する機会がなく自宅で保管しておりました。今後も使用する機会がないので出品致します。

N新品・未使用品 / 新品・新古品・未使用品

S未使用品に近い / 試着のみ~数回の使用でほぼ新品に近い状態。極美品。

AA美品 / 使用感が少なく、全体的に程度の良い美品。

A良品 / 多少の使用感はあるが、それ以外に問題のない状態。

Bやや傷や汚れあり / 薄汚れ薄いスレなどの使用感はあるが、まだまだ使用可能な状態。

C傷や汚れあり / 目立つ汚れや傷などがあるが、使用には差し支えない状態。

D全体的に状態が悪い / 全体にダメージあり(コンディションを気にされない方

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 新品、未使用

