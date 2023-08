最高品質の SEA LUNA 「RELOAD」SAITAMA AREANA SUPER ミュージック

LUNA SEA 「RELOAD」SAITAMA SUPER AREANA Blu-ray

さいたまスーパーアリーナ会場限定で販売された、LUNA SEA(ルナシー)の「RELOAD 2021.3.28 SAITAMA SUPER ARENA」のBlu-ray です。

一度視聴しただけです。

【収録楽曲】

<第1部>

・LUCA

・Dejavu

・Closer

・You’re knocking at my door

・PHILIA

・宇宙(そら)の詩(うた)?Higher and Higher?

・静寂

・Hold You Down

・THE BEYOND

<第2部>

・LOVELESS

・BELIEVE

・DESIRE

・SHINE

・gravity

・I for You

・ROSIER

・TONIGHT

<ENCORE>

・Make a vow

・WISH

・so tender…

<特典映像

[Multi-angle songs]>

・宇宙(そら)の詩(うた)?Higher and Higher?

・BELIEVE

・WISH

<特典映像 [Member Intervie]

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

