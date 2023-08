【未使用品】 ちいかわ てんし♡あくま ぬいぐるみS（だてんしなハチワレ） キャラクターグッズ

ちいかわ

ちいかわ てんし♡あくま ぬいぐるみS

(だてんしなハチワレ)

サイズ:約H200×W140×D110mm

材質:ポリエステル

水濡れ対策を致しまして、多少圧縮して

普通郵便もしくは、ゆうパケットプラスを

予定しております。

ちいかわらんど

てんしとあくま

ナガノフレンズ

ちいかわマーケット

ナガノマーケット

キーホルダー

ちいかわ

ナガノ

ちいかわらんど

ちいかわ飯店

ぬいぐるみ

まじかるちいかわ

アクリル

マスコット

キーホルダー

アクリルキーホルダー

あのこ

ステッカー

ちいかわ

ハチワレ

うさぎ

モモンガ

あのこ

くりまんじゅう

ラッコ

シーサー

寄生

キタンクラブ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ちいかわ ちいかわ てんし♡あくま ぬいぐるみS(だてんしなハチワレ)サイズ:約H200×W140×D110mm材質:ポリエステル水濡れ対策を致しまして、多少圧縮して普通郵便もしくは、ゆうパケットプラスを予定しております。ちいかわらんどてんしとあくまナガノフレンズちいかわマーケットナガノマーケットキーホルダーちいかわナガノちいかわらんどちいかわ飯店ぬいぐるみまじかるちいかわアクリルマスコットキーホルダーアクリルキーホルダーあのこステッカーちいかわハチワレうさぎモモンガあのこくりまんじゅうラッコシーサー寄生キタンクラブ

