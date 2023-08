ヨウジヤマモトのニット帽です。

家族の者の私物ですが使用しないため出品しました

こちらのお品物は2000年秋冬のコレクションアイテムらしいです

【状態】

フェルトのような起毛感がありボリュームがあります。画像2をご参照ください

使用頻度がほとんど無かったらしく毛玉等は少ないです

目立ったダメージはありませんが経年の為、タグに色褪せがあります

画像3は素材感を見せる為に明るい場所でアップして撮影しました。お色がグレーのように見えますが実際の色は画像1に近いです

素材はウールでお色は無地のブラックです

購入してほとんど使用せずに保管しておりましたが1度人の手に渡ったものであることをご理解頂ける方のみご購入していただくようよろしくお願い致します。

【サイズ】

縦 30.0センチ 画像5参照

幅 29.5センチ 画像6参照

素人採寸である事をご理解ください

ヨウジヤマモトの作品らしいボリューム感あるアイテムです

【発送・梱包】

配送は匿名のメルカリ便にて封筒に入れて配送を致します。

商品の情報 ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

