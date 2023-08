様々なシーンに大活躍するコートの定番“トレンチコート”

デイリーコーデにはもちろん、キレイ目で上品な仕上がりのため結婚式などのオケージョンシーンにも羽織りやすい一着です。

程よいボリューム感、重厚感。羽織るだけでワンランク上のスタイリングに。

定番でベーシックなデザインのため飽きがこないところもポイント。

-Fabric-

PPL / O.WHT:高密度な二重織りのドライタッチな素材を使用。

仕立て映えする素材となっており、ボリュームスリーブのシルエットがきれいに出る生地感です。

BGE:角度によって色が偏光するメゾンスペシャル別注のシャンブレー素材。

程よい張り感がある為、シルエットがきれいに出ます。

NVY:縦糸と横糸で色の違う糸をで織りあげられており、リネン混で春らしいデニム見えする素材感です。

-Style-

ボリュームスリーブがポイントのスプリングコート。

袖にはスリットが入っており、腕を出してケープ風にも着用いただける、2WAYでご着用頂けます。

ボリュームスリーブとして着用いただく際には、袖口のベルトをしっかり閉めていいただきボリュームを出して着るのがおすすめです。

●商品状態

⭐️新品タグ付き、未着用

⭕️即購入OK

サイズ:FREE

定価 : ¥39,600 (税込)

●素材

Material:O.WHT/LVD:ポリエステル100% BGE:綿55%、ポリエステル45% NVY:ポリエステル78%、綿13%、リネン7%、ポリウレタン2%

●商品番号

21231165301

【ご注意】

※撮影照明の関係により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

また、パソコン・スマートフォンなどの環境により、製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。

#メゾンスペシャル

#MAISON SPECIAL

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 新品、未使用

