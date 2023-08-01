日本最級 イエティ YETI クーラーボックス チャコール タンドラ35 その他

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新品未使用品です。海外正規代理店購入品です。他サイトでも出品中の為出品を取りやめる場合がございます。【商品名】TUNDRA 35【カラー】チャコール【サイズ】外寸：53.3×40.6×39.4cm内寸：37.1×26.7×28.6cm 【容量】28.3L 【重量】7.7kg海外製品の為多少のスレなどがございます。予めご了承ください。元箱にて発送させて頂きます。タンドラ 45出品中です。アウトドア用の入れ物···クーラーボックスクーラーボックスの容量···20 ～ 29.9L