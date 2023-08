日本最級 イエティ YETI クーラーボックス チャコール タンドラ35 その他

新品未使用品です。

HIDEOUTcraft インディアンハンガー天板

海外正規代理店購入品です。

出品を取りやめる場合がございます。

【商品名】

TUNDRA 35

【カラー】

チャコール

【サイズ】

外寸:53.3×40.6×39.4cm

内寸:37.1×26.7×28.6cm

【容量】

28.3L

【重量】

7.7kg

海外製品の為多少のスレなどがございます。

予めご了承ください。

元箱にて発送させて頂きます。

タンドラ 45

出品中です。

アウトドア用の入れ物···クーラーボックス

クーラーボックスの容量···20 ~ 29.9L

商品の情報 ブランド イエティ 商品の状態 新品、未使用

新品未使用品です。海外正規代理店購入品です。他サイトでも出品中の為出品を取りやめる場合がございます。【商品名】TUNDRA 35【カラー】チャコール【サイズ】外寸:53.3×40.6×39.4cm内寸:37.1×26.7×28.6cm 【容量】28.3L 【重量】7.7kg海外製品の為多少のスレなどがございます。予めご了承ください。元箱にて発送させて頂きます。タンドラ 45出品中です。アウトドア用の入れ物···クーラーボックスクーラーボックスの容量···20 ~ 29.9L

