OFF-WHITE / 2018AW

GORE-TEX JACKET

OMEA161F18656037

一度も着用していません!よろしくお願いします!



2018AW/ヴァージル・アブローが生前にデザインしたアイテムです。

イタリアのオフホワイトで購入した正規品です。

写真に写っているものが全てです。

off-whiteとgore-texのタグが付属します。

あまり出回っていない貴重なSサイズです。

表記サイズはSですが大きめです。

gore-tex素材でとても軽く雨風を完全に防ぎます。

これからの雨の多くなる時期にいかがでしょうか?

■サイズ

S

肩幅

約53cm

身幅

約54cm

袖丈

約55cm

着丈

約72cm

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

■状態

10回ほど着用しました。

プリント各部に多少の汚れやスレがあります。

写真でご確認ください。

値下げ不可

値下げ交渉コメントには返信しません。

購入後、購入者様からお取引きメッセージが無い場合はお取引きキャンセルさせていただきます。

購入をしていただいても連絡、決済をしていただけない場合は、キャンセル、商品の購入を放棄したとみなさせていただきます。

中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。

即購入OKですが、お取り置き、専用出品には対応しておりません。

商品のすり替え防止、トラブル防止のため返品は受け付けておりません。

#off-white

#gore-tex

#オフホワイト

#ゴアテックス

#ジャケット

#マウンテンパーカー

#ウィンドブレーカー

#ヴァージル・アブロー

#supreme

#シュプリーム

商品の情報 商品のサイズ S ブランド オフホワイト 商品の状態 やや傷や汚れあり

