カタログギフトも！ 18kWG エカテリーナ ピジョンブラッドルビーリング　ハートシェイプ 9号 リング

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。たかの友梨さんプロデュースのエカテリーナです。自宅で少しの間付けていました。よろしかったらいかがでしょうか？神経質な方はなるべく購入をお控え下さい。是非、よろしくお願いいたします(^^)ルビー…ハートシェイプ1石 0.4ctUP ダイヤモンド…ラウンドシェイプ34石 合計0.15ctUP 地金…18kWG最大幅…7.0㎜最小幅…2.5㎜総重量…4.9g鑑別書付きqvcにて購入219,901円でした。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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