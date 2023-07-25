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カタログギフトも！ 18kWG エカテリーナ ピジョンブラッドルビーリング　ハートシェイプ 9号 リング

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グリーンガーネット 0.877ct ダイヤモンド プラチナ ダイヤ リング 指輪

純金 K24 愛の指輪 リング 指輪 カップルペアリング 999 24金
たかの友梨さんプロデュースのエカテリーナです。
2DM6 MIKIMOTO ミキモト 指輪 リング K18 パール ルビー

K 18金サファイアダイヤリング中古14号
自宅で少しの間付けていました。よろしかったらいかがでしょうか？
ヴァンドーム青山　リング
神経質な方はなるべく購入をお控え下さい。
お値下げ！pt900 ダイヤ・サファイアリング　お色濃いです！　美品
是非、よろしくお願いいたします(^^)
【ブラックオパール/ダイヤ】 リング　12号　K18WG　天然石　アンティーク

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ルイヴィトン M62864 エセンシャルV ストラス リング 指輪
ダイヤモンド…ラウンドシェイプ34石　合計0.15ctUP　
アナスイ　干支　ウサギモチーフリング　新品未使用
地金…18kWG
非加熱サファイアリング　1.73ct　15号
最大幅…7.0㎜
天然サファイアシルバーリング
最小幅…2.5㎜
AHKAH アーカー　ヴィヴィアンローズリング　9号
総重量…4.9g
まちゃん様専用 カルティエ ミニラブリング ホワイトゴールド
鑑別書付き
SWAROVSKI ニルヴァーナ パープル 55 指輪 リング

K18 ローズカット ダイヤモンド リング 0.24ct
qvcにて購入219,901円でした。

♥あーちゃん様専用♥

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商品の状態目立った傷や汚れなし

血赤珊瑚K18リング ダイヤ0.01 14号

ポメラート　ヌードクラシック　アメジスト

ショーメ　リアンリング最終お値下げ

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専用です❗大特価❗12.7ミリ❗血赤珊瑚リング　pt900 ソーティング付

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【みん様専用】K18WGダイヤモンド チェーンリング

K18　天然大粒赤珊瑚リング　サイズ12.5号　10.9g　さんご　サンゴ
ご覧いただきありがとうございます。たかの友梨さんプロデュースのエカテリーナです。自宅で少しの間付けていました。よろしかったらいかがでしょうか？神経質な方はなるべく購入をお控え下さい。是非、よろしくお願いいたします(^^)ルビー…ハートシェイプ1石　0.4ctUP　ダイヤモンド…ラウンドシェイプ34石　合計0.15ctUP　地金…18kWG最大幅…7.0㎜最小幅…2.5㎜総重量…4.9g鑑別書付きqvcにて購入219,901円でした。

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カタログギフトも！ 18kWG エカテリーナ ピジョンブラッドルビーリング　ハートシェイプ 9号 リング

54分钟前

カタログギフトも！ 18kWG エカテリーナ ピジョンブラッドルビーリング　ハートシェイプ 9号 リング

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カタログギフトも！ 18kWG エカテリーナ ピジョンブラッドルビーリング　ハートシェイプ 9号 リング カタログギフトも！ 18kWG エカテリーナ ピジョンブラッドルビーリング　ハートシェイプ 9号 リング

エカテリーナ 18kWG ピジョンブラッドルビーリング ハートシェイプ 9号

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