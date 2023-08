ヘリーハンセンのダウンジャケット!

【新品】COMFY OUTDOOR GARMENT DOWN L7

どんなスタイリングにも合わせやすいシンブルなデザインなのでメンズアイテムですがユニセックスだこれからのシーズンに幅広く使っていただけると思います!

【サイズ】L

着丈67,5㎝

身幅54㎝

肩幅44㎝

袖丈66㎝

【カラー】ネイビー

ダウン90%

その他羽毛10%

他にも多数出品しておりますので、宜しければ是非ご覧ください‼

102122

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘリーハンセン 商品の状態 未使用に近い

