【サイズ(cm)】

肩幅45

袖丈60

身幅53

身丈70

平置き採寸です。

若干の誤差はご了承ください。

【素材(%)】

上記写真をご覧ください。

【状態】

目立った傷や汚れのない美品です。

【その他、注意事項】

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

こちらの商品は、正規販売店、又は、大手リサイクルショップからの購入品であるため、正規品や真贋鑑定済みのものです。

レディース、メンズ、ユニセックス(男女兼用)の商品を販売させて頂いています。

下記からまとめてご覧頂けますので、宜しければどうぞ♪

#Yが販売しているその他の衣類一覧はこちら

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジーディーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

