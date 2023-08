タックが美しいリネンブラウスです。

写真では色が薄く写っていますが、実際は紺色です。

新品と比較すると多少の色褪せはあるかもしれませんが、単体で見る限りはひどい褪色はないと思います。

リネン素材特有のネップやシワ感があります。

カラー ネイビー

サイズ 38

着用回数10回未満

色···ブルー

袖丈···長袖

素材···リネン(麻)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

