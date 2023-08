商品をご覧いただきありがとうございます(^^)

新品未使用 クロムハーツ Tシャツ chrome hearts

早い者勝ちになりますお早めにどうぞ♪

■商品

■ブランド名

■カラー

■サイズ

肩幅:約47cm

身幅:約53cm

着丈:約71cm

袖丈:約20cm

(素人寸法のため多少の誤差はご了承下さい)

■仕様

半袖

アニマル柄

タイガー

虎

プリントTシャツ

ストリート系

ハイブランド

カジュアル

■素材

コットン 100%

■状態ランク【B】

S|新品または未使用品

A|使用感をほとんど感じない

AB|多少の使用感はあるが比較的良い状態

B|多少の使用感はあるが着用に問題なし

C|僅かな汚れやダメージ有り

D|気になる程度の汚れやダメージ有り

↓当店の商品はこちらから↓

#古着屋MAXCOM

管理番号23061605

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マルセロブロン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品をご覧いただきありがとうございます(^^)早い者勝ちになりますお早めにどうぞ♪★フォロー割★フォローして下さった方には表示価格から1999円以下→100円引き2000円〜4999円→200円引き5000円〜9999円→300円引き10000円〜19999円→500円引き20000円〜29999円→1000円引き30000円〜39999円→1500円引き40000円以上→2000円引きさせていただきます(^^)※ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい。■商品【超希少】MARCELO BURLON マルセロブロン アニマル柄 タイガー 虎 ロゴ Tシャツ■ブランド名MARCELO BURLON マルセロブロン■カラー黒色 ブラック橙色 オレンジ■サイズ表記 M肩幅:約47cm身幅:約53cm着丈:約71cm袖丈:約20cm(素人寸法のため多少の誤差はご了承下さい)■仕様半袖アニマル柄タイガー虎プリントTシャツストリート系ハイブランドカジュアル■素材コットン 100%■状態ランク【B】S|新品または未使用品A|使用感をほとんど感じないAB|多少の使用感はあるが比較的良い状態B|多少の使用感はあるが着用に問題なしC|僅かな汚れやダメージ有りD|気になる程度の汚れやダメージ有り↓当店の商品はこちらから↓#古着屋MAXCOM管理番号23061605

