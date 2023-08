※こちらの商品はソール部分の素材の内側に製造時より青い文字で3とマーキングされています。そのため、アウトレット品として出品しております。

■商品説明

・誕生から40年目を迎えたNIKEの不動の名作モデル"AIR FORCE 1"

・ライニングとインソールの両方にビーチのような色合いのグラデーションが配色され、

グリーンのクリアジェリーアウトソールを装備。

・スウッシュにはリフレクティブでパターンが浮かび、アイステイにはカラフルなリングレットに置き換えられている。

・サマーシーズンにピッタリな1足となっています。

■商品名

AIR FORCE 1 '07 PRM

■商品番号

FJ7066-114

■カラー

WHITE/WHITE-ICE BLUE

※こちらの商品はソール部分の素材の内側に製造時より青い文字で3とマーキングされています。そのため、アウトレット品として出品しております。海外限定モデル!NIKE AIR FORCE 1 '07 PRM "Unlock Your Space"WHITE/WHITE-ICE BLUE fj7066-114 ナイキ エアフォースワン '07 PRM ホワイト/ホワイト-アイスブルー メンズ ナイキ エアフォース1 ホワイト AIR FORCE 1 国内未発売モデル■商品説明・誕生から40年目を迎えたNIKEの不動の名作モデル"AIR FORCE 1"・ライニングとインソールの両方にビーチのような色合いのグラデーションが配色され、グリーンのクリアジェリーアウトソールを装備。・スウッシュにはリフレクティブでパターンが浮かび、アイステイにはカラフルなリングレットに置き換えられている。・サマーシーズンにピッタリな1足となっています。■商品名AIR FORCE 1 '07 PRM■商品番号FJ7066-114■カラーWHITE/WHITE-ICE BLUE

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

