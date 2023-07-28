【 開梱 設置?無料 】 EOS ☆Canon 5D 、レンズセット☆ Ⅵ Mark デジタルカメラ

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Nikon ミラーレス一眼カメラ Z5 ボディ ブラック

「EF 70-300mm f/4-5.6 IS Ⅱ USM」

PENTAX Optio 330GS なな様専用

定価：￥73,330

EOS 8000D(W) EF-S18-135 IS USM レンズキット



近遠対応万能レンズ&新品カメラバッグ付き❤️Canon EOS 20D❤️

一度、数十分のみ使用し、その後は使い方がわからず購入した際の状態でそのまま保管しておりました。

オリンパス xz-1 デジタルカメラ



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写真の通り、目立つキズとスレもなく美品です。

COOLPIX 8800

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傷や汚れは一切ございません。

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シャッター数5789回!! Canon EOS Kiss X8i #5439



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自宅保管の為、神経質の方はご購入をお控えください。

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「Canon EOS 5D Mark Ⅵ 」定価：￥286,000「EF 70-300mm f/4-5.6 IS Ⅱ USM」定価：￥73,330一度、数十分のみ使用し、その後は使い方がわからず購入した際の状態でそのまま保管しておりました。写真の通り、目立つキズとスレもなく美品です。各動作、正常で、新品同様の品となります。傷や汚れは一切ございません。保証書あり自宅保管の為、神経質の方はご購入をお控えください。

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