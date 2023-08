Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA-MAXIMUM” シャーロット・カタクリ 完成品フィギュア(メガトレショップ、ジャンプキャラクターズストア、麦わらストア等限定)

新品で購入されたものをこちらのサイトで購入しまして、1ヶ月ほどショーケースにて飾っていましたが、飾るスペース確保が難しくなって来たため渋々出品しました。

気が変わったら出品取りやめる事あります。お早めに。

こちらの商品開封品の商品となります。

基本的には美品ですが開封品です。

即購入可能◎

人気タイトル···ワンピース(ONE PIECE)

フィギュア種類···完成品フィギュア

カタクリ pop

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

