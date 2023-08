.・*. ・✴*.・ .・*. ・ ✴*.・*.

●商品説明

老舗ラルフローレンのポロシャツです(^^)

こちらのポロシャツはホースマークがビーズ刺繍になっている希少なお品物です(^^)

パールのような小さなビーズで、キラッとしてとても美しいです(*^^*)

ボディラインにぴったりと沿うシルエットでスタイルもとてもよく見えます(^^)

クリーニング済です(^^)

●カラー

ブラック 黒

*撮影環境や使用するモニタにより若干の色誤差が生じますことをご了承ください

●平置きサイズ

M

着丈 約57-61cm

身幅 約40cm

肩幅 約36cm

袖丈 約15.5cm

*若干の誤差はご了承下さいませ

●コンディション

B

美品です(^^)

A未使用、未使用に近い極美品

B使用しているが美品

C使用感はあるが使用するのに問題のない程度

Dやや傷汚れのあるお品

E状態の悪いもの

【取引に関する注意事項】

●当店で取り扱いのある商品に関しては全て正規品・本物を扱っております。こちらは日本流通自主管理協会(AACD)加盟店にて購入しております。

●確認は人間がおこなってる為細かな汚れダメージ等の見落としはご容赦下さいませ。

中古品へのご理解を賜れます方のご購入をよろしくお願いいたします。

●記載のないダメージがこざいましたら評価前にご連絡いただきますようお願いいたします。

ラルフローレン、マッキントッシュフィロソフィー、クレストブリッジ、ロンハーマン、セオリー、ボールジィ、ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、エストネーション、23区、ドゥロワー、アナイ、デプレ 、アンタイトル等お好きな方は是非ご検討くださいませ(*^^*)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

